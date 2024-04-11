Сейчас выясняется причастность российской подводной лодки к ночным атакам, отметил спикер Плетенчук.

Российские войска меняют тактику в море и начали применять подводные лодки для запуска ракет по Украине. Об этом сказал спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Враг, понимая всю опасность выхода из защищенной гавани, насколько это возможно, начал применять именно субмарины. И сейчас в море так же находится "Варшавянка" 636 проекта, носитель крылатых ракет", - сообщил спикер ВМС ВСУ.

Он отметил, что Силы обороны наблюдают применение россиянами подводных лодок уже не впервые.

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"Сейчас выясняется его причастность к ночным атакам. В случае подтверждения это будет уже похоже на такой выбор тактики. Что все же они решили действовать именно таким образом. Но, думаю, сегодня со временем эта информация будет дополняться", - сказал Плетенчук.

Как сообщал УНИАН, на днях Плетенчук отмечал, что носители российских крылатых ракет ограничены в своих действиях. Они находятся на военно-морской базе в Новороссийске - закрылись там и ждут. По его словам, единственное, до чего додумались россияне с новым командующим, - это выпустить в море одну подводную лодку проекта "Варшавянка".

Плетенчук отмечал, что в течение более чем полгода это был второй подтвержденный факт применения носителя крылатых ракет. И сразу он вернулся на базу.

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