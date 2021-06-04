По его словам, Протасевич не сказал ничего, что соответствовало бы действительности, а интервью лучше было бы назвать допросом.

Интервью экс-главреда Nexta Романа Протасевича белорусскому госканалу - это "результат невыносимых пыток".

Об этом заявил Forbes основатель Telegram-канала Степан Путило. Он отметил, что Протасевич не озвучил ни одного соответствующего действительности факта.

Читайте такжеСегодня ночью Евросоюз прекратит авиасообщение с Беларусью - ReutersЗаявления бывшего главреда Nexta "являются результатом невыносимых пыток, сопряженных с личными переживаниями и грамотно внушенными Роману убеждениями о тотальном предательстве со стороны его бывшего окружения", подчеркнул Путило.

Кроме того, Путило убежден, что Протасевич подвергался и медикаментозной обработке "для повышения его разговорчивости и развития бурной фантазии на основании однажды услышанных где-то слухов".

По его словам, об этом может говорить и нервный срыв Романа в конце беседы-допроса.

Травмы на руках Протасевича

На отрывке видео, которое опубликовали в Telegram ONT NEWS 3 июня, на ладонях Протасевича видны травмы. Они стали заметны, когда Протасевич расплакался и закрыл лицо руками.

"Интервью" Протасевича белорусскому каналу ОНТ

Задержанный в Минске белорусский оппозиционер Протасевич в так называемом "интервью" для провластного белорусского канала, которое вышло 3 июня, "признался" в приписываемых ему преступлениях и "уважении" к Лукашенко. Кроме того, он рассказал о финансировании белорусских оппозиционеров, а также своем пребывании на Донбассе.

Посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Читайте такжеЕС введет санкции против "Белавиа" и белорусских чиновников - СМИОднако в итоге власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси. Происшествие вызвало реакцию мирового сообщества, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей.

Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. С 29 мая Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси.

Сам же Лукашенко заявил, что санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского Союза, но Запад, по его словам, пытается ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Ольга Робейко