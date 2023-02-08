Лидер РФ предупредил, что России предстоит вывести на новый уровень собственные критически важные технологии.

Российский президент Владимир Путин напомнил о важности "технологического суверенитета" РФ и отметил, что перед государством стоит задача - в короткий срок вывести на новый уровень собственные разработки.

Об этом он заявил в эфире российского телевидения, признав негативное влияние санкций Запада на критические отрасли РФ.

"За короткий срок России предстоит вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в науке, IT, промышленности, транспорте, разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны направлениях, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции", - подчеркнул он.

Санкции Запада против технологий РФ

Из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину российская экономика столкнулась со встречными санкциями со стороны ЕС, Запада и международных партнеров Киева. Часть ограничений коснулась непосредственно технологической отрасли РФ.

26 февраля 2022 года, через два дня после вторжения России в Украину, агрессора отключили от платежных систем Apple Pay и Google Pay.

Также 25 февраля 2022 года на неформальном заседании Европейского совета в Брюсселе приняли решение отключить РФ от международной системы SWIFT. Уже в марте страны ЕС начали прекращать сотрудничество.

На фоне этого Россия была вынуждена искать союзников в лице других государств с тоталитарным режимом. Недавно Москва объединила банковские системы с Ираном. Также Москва оснащает свои истребители, подводные лодки и солдат с помощью китайских компаний, так как больше не может получать запчасти от Запада.

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