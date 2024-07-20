по его мнению, Трамп поможет ему избежать поражения.

Экс-советник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза заявил, что правитель РФ Владимир Путин пытается достичь как можно больше результатов на поле боя до важной для него даты - выборов в Штатах в ноябре.

"Я не уверен, что они для него представляют определенный дедлайн, но Путин очень надеется, что если Дональд Трамп победит, то Украину заставят сесть за стол переговоров с РФ и принять его условия. С его точки зрения, после того, как президентом США станет Дональд Трамп, поддержка Украины значительно уменьшится. Соответственно это даст России шанс избежать поражения. Впрочем, есть и внутренние определенные сроки, из-за которых Путин очень спешит и пытается бросать на войну все свои ресурсы. Никто не знает наверняка, что на самом деле происходит в России", - добавил он в эфире "Эспрессо".

По словам дипломата, сейчас Россия производит боеприпасов и базового вооружения в 3-4 раза больше, чем американцы и европейцы вместе взятые. Однако ситуация постепенно меняется.

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"США и ЕС позволили своим оборонным предприятиям уменьшить мощности. Однако ситуация на самом деле начинает меняться. Сейчас, к примеру, немецкие оборонные предприятия отмечают, что они должны больше производить боеприпасы и оружие, тогда как раньше это было политическим табу. Постепенно американские и европейские заводы начинают производить больше вооружения", - подытожил Брайза.

Война в Украине: влияние американских выборов

Недавно The Telegraph писала, что уязвимый Путин ждет, что Трамп отдаст ему оккупированные территории.

Politico сообщало, что Трамп и Путин торгуются, сколько украинской земли может оставить за собой РФ.

Профессор европейских исследований в Принстонском университете Гарольд Джеймс считает, что поражение Дональда Трампа на президентских выборах может разрушить планы Путина в отношении Украины.

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Трамп может оказать более существенную поддержку Украине, чем Байден. По его словам, Дональд Трамп - тщеславный, самовлюбленный человек, и в случае его победы на выборах для него откроется небывалая историческая перспектива стать одним из тех президентов, который был бы причастен к победе уровня Второй мировой войны, да еще и в контексте противостояния

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