Президент РФ добивается переговоров, отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин мечтает втянуть НАТО в войну, чтобы добиться переговоров на уровне мировых лидеров.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью УНИАН, переговоры такого уровня помогут Путину вернуться на мировой Олимп политики.

"Голубая мечта Путина – втянуть НАТО в эту войну, чтобы объявить войну и тут же сесть за стол переговоров и, условно говоря, сдаться в плен... Сегодня Путин вынужден вести речь о том, что если будут переговоры, то с президентом Зеленским. А если он втягивает в войну НАТО, тогда переговоры будут с Джо Байденом. Что делает Путин тогда? Опять становится мировым лидером, чего не могут допустить США. Одна из геополитических целей этой войны – полностью выбить Россию с мирового Олимпа. Один залп ракеты "Томагавк" положит всю военную инфраструктуру России. Путин это прекрасно понимает, но ему нужен переговорный процесс на уровне мировых лидеров Байдена, Шольца, Макрона. Тогда он будет обсуждать с ними итоги этой войны. Вот чего он добивается", – заявил Жданов.

Жданов уверен, что у Путина ничего не получится:

"Иначе бы эта война не затевалась. Если Путин этого добьётся, то США проиграли войну".

На вопрос, почему же тогда США "тянут" с передачей оружия Украине, эксперт ответил:

"На мой взгляд, у США есть свое видение хода этой войны. Понимая наши возможности и возможности РФ, они делают так, чтобы Россия полностью исчерпала свой военный потенциал".

Переговоры Украины и России

После очередной попытки России аннексировать новые украинские территории президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет договариваться с Путиным: "Мы готовы к диалогу с Россией уже с другим президентом России".

Накануне этого Путин 30 сентября объявил об аннексии части территорий четырех областей Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. При этом он сделал заявление о возобновлении переговоров с Киевом.