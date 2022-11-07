24 февраля Путин загнал себя в ловушку, объявив о необходимости решения "украинского вопроса".

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что из-за провала на войне в Украине и роста недовольства внутри российского общества в сочетании с внешним давлением на Россию кремлевского диктатора Владимира Путина "уберут".

Как рассказал Огрызко в эфире Радио НВ, 24 февраля Путин загнал себя в ловушку, объявив о необходимости решения "украинского вопроса". В эти слова поверили 80% россиян, которые не видят для Путина возможности проиграть в войне с Украиной.

"Хотя русская армия терпит поражение в Украине, россияне все равно ее поддерживают и верят, что Украину надо уничтожить, а мир на условиях Киева будет для них поражением России. Будет означать, что "великая, непобедимая нация" получила прямо в рожу", – подчеркнул дипломат.

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По мнению эксперта, такая ситуация представляет опасность для Путина. Он отметил, что мобилизованные россияне не вернутся с войны, потому что они будут ликвидированы в Украине. При этом попытка переломить ситуацию с помощью наемников Евгения Пригожина будет неудачной, потому что "и там ресурсы не бездонные, возможности не бесконечные".

"Надвигается вал проблем: с одной стороны, провал на фронте, с другой — думаю, украинская армия сможет деоккупировать Херсон. Это будет основным методом доказывания Путину, что он войну (в военном плане) проигрывает. Также эти внутренние сомнения в обществе плюс внешнее давление — это все сведется к тому, что Путина уберут", — считает Огрызко.

Экс-глава МИД Украины добавил, что за спиной Путина "уже давно работают люди, желающие обменять его на собственную безопасную перспективу".

"Думаю, что мы накануне важных и интересных событий", — резюмировал Огрызко.

Война в Украине: роль Путина

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Путин всячески оправдывал действия оккупантов, переписывая историю. Он также угрожал Украине и миру ядерным оружием.

Так, на девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Путин насторожил западных лидеров, вспомнив о ядерных атаках Соединенных Штатов Америки в 1945 году на Хиросиму и Нагасаки. О ядерны ударах он упомянул и в разговоре с президентом Франции Макроном. Как пишет издание Daily Mail, это прозвучало как намек на ядерный удар по востоку Украины.

В то же время журналист Виталий Сизов считает, что президент РФ вместе со своим окружением "подсел" на российских оккультистов и философов-традиционалистов типа Дугина и Прохорова. Это мешает главе страны-агрессора трезво принимать реальность.

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