Президент Эстонии извинилась за министра, назвавшего премьера Финляндии "продавщицей"

Ранее глава МВД Эстонии высмеял 34-летнюю премьер-министра Финляндии Санну Марин и ее правительство.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд извинилась перед Финляндией после того, как министр внутренних дел Эстонии назвал нового премьер-министра Финляндии - самого молодого в мире главу правительства - продавщицей и поставил под сомнение ее способность управлять северной страной.

Кальюлайд попросила президента Финляндии Саули Ниинисто принести свои извинения Санне Марин и ее правительству, пишет lb.ua со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что 70-летний Март Хельме, министр внутренних дел Эстонии и лидер популистской ультраправой партии "Экре", в воскресенье высмеял 34-летнюю премьер-министра Финляндии Санну Марин и ее правительство, в котором четверо из пяти лидеров коалиции - женщины моложе 35 лет.

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"Теперь мы видим, как одна продавщица стала премьер-министром и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также присоединились к кабинету", - сказал Хельме в радио-ток-шоу своей партии.

Ранее Санна Марин рассказала, что росла в неблагополучной семье, работала кассиром, прежде чем учиться в университете и начать политическую карьеру.

"Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может учиться и достигать своих жизненных целей. Кассир может стать даже премьер-министром", - написала Марин в Twitter.

Хельме, бывший посол Эстонии в России, известен своими откровенными заявлениями. Лидер оппозиции Эстонии Кая Каллас заявила, что оппозиция организует голосование за недоверие в парламенте, если Хельме не подаст в отставку после его комментариев о новых лидерах Финляндии. Предыдущие такие попытки не увенчались успехом.