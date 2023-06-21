Соответствующий разведку осуществил подводный БПЛА.

Появились новые кадры поврежденных газопроводов "Северных потоков" со дна Балтийского моря, которые, по версии международных журналистов, вероятно, взорвала Россия.

Соответствущий сюжет показал немецкий телеканал RTL. Фрагменты вида поврежденной трубы удалось снять при помощи подводного БПЛА.

Подрыв "Северных потоков" - что известно о российском "следе"

Напомним, что российские газопроводы "Северный поток", входящие в единую систему "Ямал-Европа" и объединяющие по Балтийскому морю Россию с Германией, взорвали 23 сентября 2022 года. Тогда были повреждены три из четырех веток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

До конца обстоятельства этого случая неизвестны. В Москве говорят, что это была диверсия, однако некоторые международные эксперты и СМИ склоняются к версии, что "исполнителем" взрыва был Кремль.

В частности, Датское энергетическое агентство за несколько недель до инцидента фиксировало активность неизвестных БПЛА возле магистрали газопроводов, однако какой именно стране принадлежат дроны, там до конца не установили. Позже источники службы безопасности Дании уточнили СМИ, что перед взрывами "Северных потоков" в акватории присутствовали военные корабли РФ со спецоборудованием.

В мае 2023 года международная группа журналистов-расследователей нашла новые доказательства возможной причастности РФ ко взрыву. Было установлено, что в Балтийском море в период инцидента находились спецкорабли РФ, способные осуществлять подводные операции - буксир SB-123 и корабль российского военно-морского флота "Сибиряков".

В июне место диверсии посетила экспедиция. Ее деталями поделился один из журналистов-участников миссии Джефри Бродски. Он уточнил, что во время исследования места взрыва группа нашла ботинок дайвера, который почему-то пропустило следствие во время осмотра территории.

По словам Бродски, ботинок, вероятно, относиться к модели Thor компании Northern Diver. Похожие ботинки используют коммерческие дайверы в разных уголках мира.

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