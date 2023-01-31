Он подчеркнул, что союзники каждый раз ошибались, когда говорили, что новое оружие для Киева может привести к эскалации.

Западным союзникам нужно как можно быстрее предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы победить в войне с Россией уже в этом году.

Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции с послом Украины Оксаной Маркаровой в Украинском доме в Вашингтоне, передает Голос Америки.

"Я здесь, потому что я поддерживаю Украину с гордостью, а также, чтобы донести важный месседж, что США сыграли ведущую роль в помощи нашим украинским друзьям, которые защищают себя от жестоких атак Путина и российских вооруженных сил", - сказал Джонсон.

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Он отметил, что хочет донести в Вашингтоне, что нет никакой причины откладывать помощь.

"Наши украинские друзья должны получить все, что нужно, чтобы выгнать россиян со всей территории Украины как можно скорее. Чтобы это произошло в этом году – 2023. Это лучше для Украины, Запада и России. Закончим эту катастрофу как можно быстрее", - сказал он.

Бывший британский премьер прокомментировал и предоставление Украине более совершенного оружия, в том числе истребителей F-16.

"Каждый раз, когда мы говорили, что не должны предоставлять определенный тип оружия из-за риска эскалации, опыт показал, что это была ошибка... Еще совсем недавно говорили, что о танках не надо и думать, а сейчас мы даем танки. Итак, мой главный аргумент: продолжим обсуждение. Но не откладываем", - отметил он.

Джонсон подчеркнул, что это жизненно важно, чтобы Украина получила технику, которая ей необходима, как можно быстрее. "Это гуманная вещь для Украины и всего мира", - сказал он.

По словам Джонсона, он восхищается тем, что делает администрация президента США Джо Байдена, которая потратила $23 млрд только на военную помощь Украине.

"Инвестиции, которые США сделали в решение этого конфликта, являются на самом деле разумной вещью в долгосрочной перспективе для всей евроатлантической зоны. Со сдерживанием российской агрессии и отпором российской агрессии в Украине общая экономия в долгосрочной перспективе будет огромной", - сказал он.

Джонсон повторил призыв о том, что безопасность Украины должна быть гарантирована так же, как и для стран НАТО. По его словам, он изменил свое мнение относительно членства Украины в Альянсе.

"Я раньше думал, что нам нужно найти способ обеспечить безопасность Украины оборудованием, разведкой, тренировками, чтобы они больше никогда не могли быть атакованы. Теперь я думаю, что достаточно уже двусмысленностей. Мы десятилетиями старались, чтобы Украины не было в НАТО, что привело к худшей войне в Европе за 80 лет", - отметил Джонсон.

Помощь Украине от партнеров

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил передачу Украине танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.

25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешило реэкспорт другим странам.

В этот же день президент США Джо Байден объявил, что США предоставляют Украине 31 танк Abrams и приветствовал решение Германии поставлять Украине танки Leopard 2.

Справка УНИАН. Накануне президент США Джо Байден коротко ответил "нет" на вопрос о возможности поставок самолетов-истребителей F-16 для Украины, но никаких других деталей не добавил. Ранее в Белом доме заявляли, что обсуждают вопрос о поставках дополнительных вооружений для Украины, в том числе истребителей F-16.

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