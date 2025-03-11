Песков признал, что Украина сможет воевать еще многие месяцы.

В Кремле признали, что даже без помощи США Украина сможет противостоять российскому вторжению еще долгое время.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в Украину "завезено столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок".

Он также считает, что даже если Илон Маск отключит Украину от Starlink, то в Киеве смогут быстро найти альтернативу.

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Пресс-секретарь Кремля также призвал не спешить "надевать розовые очки насчет действий США", добавив, что Россия всегда должна быть готова отстаивать свои интересы.

Тем временем в Госдуме РФ призвали ударить по Украине "Орешником" в ответ на массированную атаку дронов этой ночью.

"Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет не лишним запустить "Орешник". Лучше даже не один", — заявил депутат Андрей Картаполов.

Помощь США Украине

Украинские военные расстроены тем, что США приостановили военную помощь Украине, однако утверждают, что найдут способ продолжать борьбу с РФ.

Полковник Игорь Губаренко, экс-комбриг 110-й бригады также выражал уверенность, что Украина сможет в дальнейшем воевать без американской помощи.

"Они не дали и половины той помощи, которую обещали. Но мы же воюем? Это наше государство... Военные надеются только на себя, на того, кто слева, справа, и кто в тылу - все остальное военных не интересует", - подчеркивал он.

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