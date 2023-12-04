Польские и словацкие дальнобойщики блокируют несколько пограничных переходов с Украиной.

Польша будет настоятельно требовать, чтобы Европейский Союз восстановил разрешения, ограничивающие транзит для украинских дальнобойщиков, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в понедельник, когда польские и словацкие дальнобойщики блокируют несколько пограничных переходов с Украиной.

"Мы будем очень решительно и однозначно требовать восстановления разрешений на транспорт для украинских водителей", - заявил Моравецкий журналистам, пишет Reuters.

Блокировка польско-украинской границы - детали

Польские водители блокируют переходы с 6 ноября, требуя, чтобы ЕС восстановил систему, согласно которой украинским компаниям необходимы разрешения для работы в блоке, а также для европейских дальнобойщиков для въезда в Украину. Разрешения были отменены после вторжения России в Украину в прошлом году. К польским водителям присоединились польские фермеры, а позже и словацкие дальнобойщики.

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Они жалуются, что их украинские коллеги предлагают более дешевые цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри ЕС, а не только между блоком и Украиной.

В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" на польской границе начато оформление тяжеловесных грузовиков, пропуск пустых грузовиков начался в 1 час (00.00 по Варшавскому времени). Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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