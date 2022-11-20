К делу привлекали американских экспертов.

Польские службы завершили работу на месте взрыва в Пшеводове вблизи украинской границы.

Как сообщает Польское агентство прессы, полицейских, которые охраняли территорию возле зерносушилки, где произошел взрыв, уже нет, как и представителей других служб и экспертов.

Расследованием занимается отдел борьбы с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры.

Видео дня

На месте трагедии работали офицеры полиции, пограничной охраны, агентства внутренней безопасности, Центральное следственное бюро, военные, криминалисты, пиротехники. Привлекали также американских экспертов.

Они пока не поделились обновленными выводами относительно того, что привело к падению ракет, которые убили двух польских граждан и оставили после себя воронку глубиной около 5 метров.

Привлекали ли украинских экспертов к осмотру места взрыва, не сообщается.

Падение ракет в Пшеводове, Польша – что стоит знать

Во вторник, 15 ноября, во время массированного ракетного удара России по Украине, на территории Польши – в селе Пшеводов вблизи границы – упала ракета, в результате чего погибли двое мужчин.

После встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким и военачальниками президент Польши Анджей Дуда заявил, что есть высокая вероятность того, что эта ракета была выпущена украинской ПВО.

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский впоследствии заявил, что все указывает на то, что это была ракета, выпущенная украинской стороной в оборонных целях, и что, возможно, часть этой ракеты упала на территории Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что не сомневается в том, что это была российская ракета.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Украина просит партнеров предоставить информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о падении в польском селе ракеты украинской системы ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: