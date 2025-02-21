Рубио утверждает, что Зеленский первоначально согласился на сделку.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "был огорчен" результатами обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашения о ценных металлах. По его словам, на самом деле Зеленский на встрече согласился на сделку, хотя позже заявлял, что отказался от нее.

В интервью журналистке Кэтрин Херридж он напомнил, что обсуждал сделку на встрече с Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене в прошлую пятницу.

Мы объяснили им: "Послушайте, мы хотим быть с вами в совместном предприятии не потому, что пытаемся украсть у вашей страны, а потому, что считаем это гарантией безопасности, поскольку мы являемся вашим партнером в важных экономических начинаниях", - сказал Рубио.

Видео дня

Он подтвердил, что США хотят заключить эту сделку, поскольку это позволит "компенсировать средства налогоплательщиков… и кроме того, мы заинтересованы в безопасности Украины".

При этом Рубио заявил, что Зеленский на встрече согласился на сделку.

"Он сказал: "Конечно, мы хотим заключить эту сделку. В ней есть весь смысл. Единственное, мне нужно провести ее через законодательный процесс. Они должны ее одобрить", - отметил госсекретарь США.

Однако позже, по его словам, он прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку. Как заявил Рубио, "это его огорчило", поскольку на встрече "все было не так".

"Мы пытаемся помочь… должен быть какой-то уровень благодарности", - заявил он.

Cоглашение об украинских ресурсах

На прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент приезжал в Киев и привез американский вариант соглашения о доступе США к ископаемым ресурсам Украины. Однако президент Владимир Зеленский соглашение не подписал ни в присутствии Бессента, ни на следующий день на форуме по безопасности в Мюнхене.

По данным Financial Times, причиной отказа было то, что США ультимативно требовали от Украины передать права на половину всех ископаемых ресурсов Украины, не предлагая никаких гарантий безопасности в ответ. Поэтому Киев хочет договориться о лучшей сделке.

Зеленский подтвердил, что Украина не отказывается от соглашения как такового, но хочет, чтобы оно было полезным.

Вас также могут заинтересовать новости: