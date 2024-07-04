В любом случае нападавшему грозит пожизненное заключение.

Прокуратура Словакии переквалифицировала дело о покушении на премьер-министра страны Роберта Фицо, который получил огнестрельные ранения, на террористический акт, сообщил генпрокурор Словакии Марош Жилинка.

"В уголовном деле о нападении на премьер-министра Словацкой Республики изменена правовая квалификация деяния, за которое осуществляется преследование. На основании полученных доказательств, поступок в дальнейшем будет юридически квалифицирован как особо тяжкое преступление террористического акта", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Зузана Дробова также добавила, что нападающий был проинформирован об изменении квалификации преступления. Также сообщалось, что независимо от изменения квалификации, обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

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Покушение на убийство Фицо - что известно

Как писал УНИАН, 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова на Фицо совершили покушение. Он получил серьезные огнестрельные ранения и первое время после инцидента были сомнения, выживет ли премьер. Он перенес две операции.

Правоохранительные органы Словакии подозревают в покушении на убийство премьера известного писателя 71-летнего Юрая Чинтулу. Сам нападавший во время допросов утверждал, что не хотел убивать Фицо, а только "нанести вред здоровью", ведь ему не нравилась его политика, в частности относительно войны в Украине.

5 июня Роберт Фицо сделал первое заявление после ранения и назвал виновных в покушении на него. В 14-минутной речи он заявил, что не испытывает никакой ненависти к незнакомцу, который стрелял в него и пообещал не подавать в суд на своего обидчика, чтобы требовать денежной компенсации.

Говоря о планах, Фицо пообещал вернуться к работе во главе правительства в ближайшие недели - ориентировочно в конце июня или начале июля.

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