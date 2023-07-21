В феврале-сентябре 2022 года якобы было зафиксировано сразу несколько эпизодов хищения оружия.

Преступники, волонтеры и торговцы оружием в Украине в прошлом году похитили часть оружия и оборудования, предоставленного Западом, утверждает CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона. В Минобороны Украины заявили, что американская сторона не имеет претензий к Украине относительно учета оружия.

Как говорится в материале CNN, после вторжения России в прошлом году способность США отслеживать и контролировать все американское оборудование, поступающее в Украину, была затруднена.

"Невозможность персонала Министерства обороны посетить места, где использовалось или хранилось предоставленное Украине оборудование, значительно затрудняло способность Управления оборонного сотрудничества-Киев выполнять мониторинг", – говорится в отчете.

На этом фоне, утверждается в отчете, преступным организациям удалось похитить часть оружия и оборудования, предоставленных США и союзниками. В частности, сообщается о таких инцидентах:

Похищение оружия, в частности гранатомета, пулемета и более 1000 патронов в конце июня 2022 года организованной преступной группой под руководством неназванного российского чиновника.

Заговор торговцев оружием, которые работали над продажей вооружения и боеприпасов, украденных на передовой на юге Украины.

Заговор украинских преступников, которые притворялися работниками гуманитарных организаций и похитили бронежилеты на сумму 17 000 долларов США.

Похищение 60 винтовок и почти 1000 патронов бойцами добровольческого батальона в августе 2022, вероятно, с целью продажи на черном рынке.

Отчет охватывает февраль-сентябрь 2022 года и датирован октябрем прошлого года. В конце октября США возобновили выездные инспекции украинских складов оружия.

Реакция Минобороны Украины на обвинения

После выхода материала CNN в Минобороны Украины заявили, что инспекция Соединенных Штатов по линии материально-технической помощи засвидетельствовала отсутствие претензий со стороны американской стороны к учету вооружения и военной техники, проводимого Украиной.

"Артиллерия, боеприпасы, сложные системы ПВО, бронетехника – в Украине все учтено. В прошлом году была внедрена автоматизированная система учета и прохождения всего ВВТ через логистику. С помощью партнеров введены программы LOGFAS и "Каравай", которые позволяют по штрих-коду и QR-коду сопровождать военную технику в воинскую часть, а, в случае необходимости, приехать туда и увидеть, что там есть", – отметил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

Реакция США на отчет

В пятницу, 21 июля, на материал CNN отреагировал представитель Госдепа. Он подчеркнул, что Киев и Вашингтон активно сотрудничают в этом вопросе.

"Правительство США по-прежнему четко осознает риск возможного незаконного перенаправления и активно принимает меры для смягчения этого риска в тесном сотрудничестве с правительством Украины. Мы реалистично относимся к тому, что присылаем оружие, чтобы помочь Украине защитить себя в активном конфликте, и существует риск, что это оружие может быть захвачено, если территория перейдет из рук в руки – что происходит во время любой войны", – сказал спикер Госдепа.

Аудит американской помощи Украине - что сообщалось

С прошлого года в США активно обсуждался вопрос об аудите всей помощи, которую Киев получил от Вашингтона.

Осенью американские военные начали проводить выездные инспекции в Украине. В середине февраля стало известно, что США хотят направить часть аудиторов и следователей в Украину.

Сообщалось также о работе над созданием специального приложения для надзора за помощью, предоставленной Украине.

По состоянию на конец февраля 2023 года Соединенные Штаты Америки, по данным Пентагона, не фиксировали никаких фактов, что оружие, которое они передавали Украине, покинуло ее пределы.

В конце июня Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии информировала, что Пентагон продолжает принимать меры для мониторинга и отслеживания систем вооружения, предоставленных Украине, чтобы предотвратить несанкционированное распространение оружия.

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