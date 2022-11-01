Инспекции являются частью кампании Госдепа.

Американские военнослужащие начали проводить выездные инспекции, чтобы убедиться, что ВСУ должным образом отчитываются о поставляемом Западом оружии.

Об этом на условиях анонимности рассказал высокопоставленный представитель министерства обороны США, пишет AP.

По его словам, они не могут проводить инспекции вблизи линии фронта, но направляются туда, где позволяют условия безопасности.

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Атташе по вопросам обороны США и группой Управления по сотрудничеству в области обороны США, которая находится в Киеве, было проведено уже несколько инспекций.

До сих пор, по словам чиновника, украинские официальные лица были прозрачны в отношении распределения оружия, а также поддерживают такие проверки.

Эти усилия являются частью кампании Госдепа, направленной на то, чтобы предоставленное Украине оружие не попало в руки войск РФ, их марионеток или других экстремистских групп.

Оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, в июле в СМИ появилось заявление представителя Европола Япа Оп Ген Оорта о том, что они располагают данными о контрабанде оружия из Украины.

В Совете Нацбезопасности Украинытогда заявили, что ждут факты и доказательства торговли оружием и военными товарами на черном рынке.

После этого Европол выпустил заявление, в котором объяснили, что речь шла о существовании потенциальной угрозы попадания огнестрельного оружия "не в те руки".

Ранее Politico сообщал, что и республиканцы, и демократы в Конгрессе сходятся в желании получить дополнительный надзор и подотчетность в вопросе передачи оружия Украине.

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