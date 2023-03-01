Правительство страны абсолютным большинством решило, что Хельсинки должны присоединиться к Альянсу.

В среду, 1 марта, парламент Финляндии провел финальные дебаты по поводу целесообразности вступления страны в НАТО: заседание завершилось единогласным согласием со стороны парламентариев относительно членства страны в Альянсе. Как известно, правительство подал заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 г.

По данным издания HS, парламентарии абсолютным большинством поддержали соответствующий законопроект: "за" вступление в НАТО проголосовали 184 депутата, еще 7 депутатов отсутствовали и только один парламентарий "воздержался" дать согласие на членство.

По данным СМИ, во время дебатов единственным разногласием в вопросе вступления в НАТО стала тема о размещении ядерного оружия. Депутаты опасались, что присоединение к военной организации заставит правительство изменить свою "нейтральную" позицию в этом вопросе. Однако глава МИД страны Пекка Хаависто заверил, что никаких компромиссов в этом вопросе от Финляндии не ждут.

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"Для нас членство в НАТО - это решение для защиты страны", - подчеркнул он.

Издание уточняет, что после голосования Хельсинки оказались в двух шагах от официального членства. Ратифицировать заявку страны должны только правительства Венгрии и Турции. Ожидается, что соответствующие дебаты начнутся в Будапеште уже 1 марта.

Позиция Финляндии по ядерному оружию

Как известно, ранее ходили слухи, что в рамках присоединения Финляндии к НАТО страна может изменить свою позицию в отношении ядерного оружия и разместить боеголовки на территории своей границы, которая пролегает рядом с РФ. Этот вопрос всерьез рассматривали высокопоставленные чиновники Минобороны страны.

Такие намерения вызвали настоящую истерию среди чиновников Москве, которые пригрозили правительству страны "ответом" в случае вступления в НАТО.

Позже президент Финляндии Саули Нийнисте отметил, что ядерное оружие является важной частью сдерживания НАТО, однако Хельсинки не согласятся размещать его на своей территории.

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