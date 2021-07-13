Суд посчитал, что было нарушено право на уважение частной и семейной жизни.

Европейский суд по правам человека потребовал, чтобы Россия узаконила однополые союзы.

Об этом идёт речь в решении суда по делу "Федотова и другие против России", пишет Медуза.

Три однополые пары из Москвы и Липецкой области подали жалобы в ЕСПЧ после того, как в 2009 и 2013 годах в России отказались регистрировать их отношения.

Им отказали из-за того, что, согласно Семейному кодексу РФ, брак - это "союз мужчины и женщины".

Читайте такжеПроехал 500 тысяч километров: китаец нашел сына, которого похитили в 1997 годуЕСПЧ посчитал, что было нарушено право на уважение частной и семейной жизни.

Он сослался на резолюцию ПАСЕ, согласно которой государства-участники Совета Европы должны изменить свои законы так, чтобы однополые пары получили правовую базу, обеспечивающую признание и защиту их союзов, а также "равные права с гетеросексуальными парами" в вопросах наследования.

Также суд прокомментировал заявление российских властей о том, что большинство россиян не поддерживают однополые союзы. ЕСПЧ считает, что это противоречит Конвенции по правам человека, поскольку права группы меньшинства ставят в зависимость от мнения большинства.

Отмечается, что Россия может выбрать наиболее подходящую форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста.

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Автор: Людмила Жерновская