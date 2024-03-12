По словам Зеленского, Макрон понимает, что защищая Украину, он защищает Европу - и Францию.

Президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время высказывает все более резкую позицию в отношении России, и даже утверждает о ее "неизбежном поражении". Как рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde, на это есть несколько причин.

В частности, отметил Зеленский, президент Франции вероятно, "понял, что Путин обманул его лично".

"Путин дал слово определенным лидерам, что широкомасштабного вторжения не будет, буквально за несколько дней до этого. Поэтому Макрон больше не доверяет Путину. Действительно, это заняло определенное время, но результат есть", - отметил Зеленский.

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Кроме того, отметил он, сам Макрон назвал ему еще одну причину для такого изменения позиции.

"Вчера [в воскресенье, 10 марта] во время нашего разговора я поблагодарил его за то, что он уделяет столько времени Украине. Он ответил: "Конечно, но я хочу, чтобы вы знали, что я делаю это для Франции". Он прекрасно понимает, что защищая Украину, он защищает Европу - и Францию. Я думаю, что это то, что он понял", - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что "пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории".

Он добавил, что будет обсуждать с президентом Франции дальнейшие варианты поддержки Украины во время предстоящего визита Макрона в Киев.

В частности, это сотрудничество в сфере киберзащиты - "не военное присутствие, а специалисты, которые обмениваются данными и разведданными". Также в сфере подготовки - тренировочные миссии, как для артиллерии, так и для бронетехники, оборонительных систем, F16 и обучение боевых самолетов.

В то же время, отметил Зеленский, рассматривается предложение сократить время обучения украинских военных, проводить его полностью в Украине, непосредственно адаптируя его к условиям войны.

"Это не означает, что французская армия собирается вмешиваться в Украину, мы говорим лишь об обучении в различных сферах", - подчеркнул он.

Кроме того, отметил Зеленский, обсуждается возможность совместного производства военной техники, например, французских "Цезарей" и немецких танков "Леопард".

"Когда мы получали эту технику, личный состав выезжал за границу на обучение, а потом возвращался, чтобы адаптироваться к украинским условиям. Но когда эти машины попадали в инцидент, их приходилось отправлять обратно в Европу, а это еще один долгий процесс. Так почему бы не подумать о том, чтобы привезти технический персонал в Украину, а лицензия осталась бы в Украине? Такое совместное производство было бы в интересах обеих стран", - подчеркнул Зеленский.

Визит Макрона в Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце января президент Франции заявил, что в феврале приедет в Украину, чтобы завершить работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности.

Впоследствии стало известно, что из соображений безопасности Париж отложил визит своего лидера в Киев. Уже 16 февраля во Францию прибыл Владимир Зеленский. В Париже они подписали с Макроном соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

10 марта в канцелярии Макрона объявили, что визит состоится "в течение следующих нескольких недель". Как отметил один из французских чиновников, Макрон хочет "уделить необходимое время" для переговоров с союзниками, чтобы ехать в Украину "с ощутимыми результатами"

В конце февраля Макрон заявил, что европейские лидеры обсуждают вероятность отправки своих войск в Украину в будущем.

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