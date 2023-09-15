Гражданкой Литвы спортсменка, которая родилась в Москве, стала в 1993 году.

Литовский президент Гитанас Науседа, по рекомендации МВД, лишил гражданства страны фигуристку Маргариту Дробязко.

Науседа заявил, что она до сих пор не выступила с осуждение войны в Украине и, в добавок, участвовала в ледовом шоу российской коллеги Татьяны Навки. Как отметило издание Delfi, Науседа заявил, что аргументы Дробязко "о том, что она несет свет культуры и добра", для него "с трудом вяжутся с тем "светом", который российские оккупанты несут своими сапогами в Украину".

Издание напомнило, что в конце июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту с просьбой аннулировать гражданство Дробязко. В МВД Литвы объяснили, что фигуристка поддерживает личные и профессиональные связи с коллегой и супругой пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяной Навкой и другими попавшими под санкции лицами. Кроме того у нее есть недвижимость в оккупированном РФ Крыму.

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Дробязко в соцсети попыталась оправдаться тем, что имеет право не озвучивать публично свою позицию.

Гражданство Дробязко

Гражданкой Литвы спортсменка, которая родилась в Москве, но выступала за Литву, стала в 1993 году в исключительном порядке. Она является 13-кратной чемпионкой Литвы, двукратной призеркой чемпионатов Европы и призеркой чемпионата мира в танцах на льду.

Ситуация с гражданством в Литве

С началом полномасштабной войны в Украине власти Литвы проявили нулевую толерантность к людям с российским гражданством. В частности, год назад литовские депутаты подготовили проект поправок к закону о гражданстве. Он предполагает возможность лишать паспорта иностранцев, которые получили документ в исключительном порядке и поддерживают войну России против Украины.

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