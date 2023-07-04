Науседа предупредил стран-члены Альянса о реакции Кремля на их действия.

Литовский президент Гитанас Науседа призвал лидеров стран-членов НАТО на саммите быть смелее в рассмотрении вопроса будущего членства Украины.

Это повысит эффективность Киева на поле боя, в противном случае Кремль воспримет любую осторожность как слабость, сказал литовский президент в интервью Reuters. Президент Литвы посоветовал Альянсу не учитывать опасения, что присоединение Украины спровоцирует РФ.

"Мы не должны колебаться и принимать более смелые решения, поскольку иначе режим Путина решит, что Запад слишком слаб и, (что его надо) загнать в угол, и он сдастся", – пояснил Науседа.

Напомним, что Литва поддерживает членство Украины в НАТО. Во время визита в Киев 28 июня Гитанас Науседа заявил, что на саммите в Вильнюсе нужно "очень ясно сказать, что Украина является частью евроатлантической архитектуры НАТО и так же должна быть открыта дорога, как этого достичь".

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля. Генсек Альянса Енс Столтенберг анонсировал, что на мероприятии будет принято решение по пакету долгосрочной помощи Украине. Но лидеры НАТО не будут приглашать Киев присоединиться к Альянсу.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от саммита НАТО объявления четких сроков вступления страны в Альянс.

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