Поездка Ли Шанфу станет его первым зарубежным визитом после назначения на должность в марте этого года.

Новый министр обороны Китая Ли Шанфу на следующей неделе приедет в страну-террористку России с несколькодневным официальным визитом.

Об этом 14 апреля заявил спикер Министерства национальной обороны Китая Тан Кефей, передает NBD. По его словам, визит пройдет по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу с 16 по 19 апреля.

"В этот период министр Ли Шанфу проведет переговоры с российским военным руководством и посетит российские военные академии", - добавил Тан Кефей.

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В свою очередь, в минобороны России, чьи военные "отличились" совершением многочисленных военных преступлений, отметили, что визит Ли Шанфу станет его первой зарубежной поездкой после назначения на должность в марте этого года.

"В ходе визита спланированы переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу со своим китайским коллегой. Стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности", - сообщили в минобороны РФ.

Министр обороны Китая Ли Шанфу - что известно

Как сообщал УНИАН, Ли Шанфу был назначен министром обороны КНР 12 марта 2023 года. Эта должность в китайской системе считается в значительной степени дипломатической и церемониальной. Эксперты предполагают, что назначение ли, вероятно, было вознаграждением за его работу по модернизации Вооруженных сил Китая.

Генерал Ли Шанфу находится под санкциями США с 2018 года. Администрация тогдашнего президента Дональда Трампа ввела санкции против Ли и департамента разработки оборудования Китая, которым он в то время руководил, за закупку оружия, включая боевой самолет Су-35 и зенитно-ракетный комплекс С-400, у главного экспортера вооружений РФ - "Рособоронэкспорта".

Отношения России и Китая

Напомним, за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, лидеры России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление, в которой провозглашалась "безграничность" дружбы их стран.

Но недавно посол Китая в Евросоюзе Фу Цун отметил, что заявление о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином является не более, чем риторическим приемом. По его словам, критики неверно истолковали отношения Китая с Россией, и предположил, что их связи могут быть не такими безграничными, как когда-то заявляли их лидеры.

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