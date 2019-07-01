Эрдоган: российские комплексы С-400 должны доставить в Турцию на протяжении 10 дней

Он также выразил уверенность в том, что Турция сможет без проблем урегулировать конфликт с США, который возник из-за закупки этих систем.

Российские зенитно-ракетные системы С-400, за покупку которых США угрожают санкциями, должны доставить в Турцию в течение 10 дней.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на полях саммита G20 в Японии после встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает Громадське со ссылкой на телеканал NTV.

Он также выразил уверенность в том, что Турция сможет без проблем урегулировать конфликт с США, который возник из-за закупки этих систем.

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Отвечая на вопрос о возможной покупке американских ракетных систем Patriot, Эрдоган отметил: «С-400 стоят как три Patriot. Даже при условии, что С-400 и Patriot были бы одинаковыми, а они не одинаковые, мы будем учитывать наши интересы».

Недавно Вашингтон предлагал Анкаре свои комплексы Patriot. Однако Эрдоган отклонил это предложение, отметив, что условия США не такие выгодные, как условия российской стороны.

Контракт на поставку Турции четырех российских систем С-400 «Триумф» на сумму около $2,5 млрд подписан еще в 2017 году. США требуют от Турции, чтобы та отказалась от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов до 31 июля. Иначе США обещают прекратить сотрудничество в производстве истребителей F-35 и обучении турецких пилотов управлению ими. А так же ввести санкции против Турции. Эрдоган убежден, что США вряд ли пойдут на серьезные меры, как прекращение поставки истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. На сегодня Турция ожидает 100 американских истребителей.

Напомним, как сообщал УНИАН, 7 июня США сократили подготовку турецких пилотов F-35 через сакупівлю Анкарой С-400 в России.

Американские чиновники настаивают на отмене соглашения на С-400 на 2,5 млрд долларов между Россией и Турцией, объясняя это тем, что истребители F-35 могут стать уязвимыми для российских систем противовоздушной обороны. Как альтернативу Вашингтон предложил Анкаре американскую систему Patriot, однако власти Турции не стала отменять договоренностей с Москвой.

В начале апреля США прекратили поставлять Турции детали для F-35.

2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал так называемый закон «О противодействии противникам Америки с помощью санкций» (CAATSA). Среди прочего, он предусматривает санкции для партнеров российского «Рособоронэкспорта» за существенные соглашения. Так, за этим законом министерство финансов США 20 сентября 2018 года ввело санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу за соглашения с Рособоронэкспортом. Причиной стало соглашение о покупке Китаем 10 российских истребителей Су-35 и ракетных систем С-400.