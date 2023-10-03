Джон Келли отметил, что 45-ый президент США презирает военных и все ценности страны.

45-ый президент США Дональд Трамп, который намерен снова занять кресло главы государства, "цинично" относится к гражданам своей же страны. Он считает американских ветеранов "неудачниками" и восхищается диктаторами-убийцами.

"Человек, который не хотел, чтобы его видели в присутствии военных с ампутированными конечностями, потому что "это плохо на меня влияет". Человек, который разглагольствовал о том, что наши самые дорогие герои, отдавшие свою жизнь, защищая Америку, являются "неудачниками", – рассказал бывший глава администрации Белого дома Джон Келли в интервью CNN.

По его словам, Трамп "не способен понять, почему американская общественность чтит бывших военнопленных и погибших в бою". Кроме того, экс-президент назвал "неудачниками" бывшего сенатора Джона Маккейна, который попал в плен во время войны во Вьетнаме, и экс-президента Джорджа Буша-старшего, который во время Второй мировой войны был пилотом.

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Кроме того, Келли отметил, что Трамп негативно высказывался о женщинах, различных меньшинствах, национальностях и религиозных течениях.

"Человек, не имеющий никакого представления о том, за что выступает Америка, и не имеющий никакого представления о том, что такое Америка. Человек, увлекающийся автократами и диктаторами-убийцами. Человек, не имеющий ничего, кроме презрения к нашим демократическим институтам, нашей конституции и верховенства права", – подытожил экс-глава администрации Белого дома.

Скандальные заявления Трампа - главные новости

В 2024 году президентские выборы пройду в США. Дональд Трамп снова будет баллотироваться, но ему инкриминируют несколько обвинений. Кроме того, суд признал его виновным в мошенничестве.

При этом он бросается громкими, а иногда и оскорбительными заявлениями о США, Европе и войне в Украине. Так, Трамп обвинил главу Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли в "измене" и заявил, что он "заслуживает казни".

Что касается Украины, то Трамп обещао "закончить войну за 24 часа", призывал "отдать" России Крым в обмен на мир и прочее.

В свою очередь президент США Джо Байден назвал движение Дональда Трампа угрозой для демократии США.

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