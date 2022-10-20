У Иерусалима есть ряд возможностей помочь Украине защищаться от России.

Российская Федерация использует иранские дроны для атак по Украине. Некоторые СМИ сообщили, что Тегеран продаст РФ ракеты и направит технических специалистов.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Использование Россией иранских беспилотников вызывает серьезную озабоченность. Это привело внимание к Израилю и возможности отправки израильских средств ПВО в Украину.

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Учитывая нежелание Иерусалима представлять военную помощь, приближаются выборы и угрозы России в адрес этой страны – являются вескими причинами для беспокойства властей страны и более активному вмешательству.

Таким образом, страна оказалась в безвыходном положении. Дело в том, что Израиль является близким союзником Запада и осудил вторжение России. Кроме того, страна обладает одними из лучших в мире многоуровневыми интегрированными система противовоздушной обороны, часть из которых разработана при сотрудничестве с США, например, Arrow и David’s Sling, а другие получают поддержку США, например Iron Dome. Израиль продал США две батареи Iron Dome, а американская компания Raytheon является партнером израильской Rafael по системе Iron Dome и David’s Sling.

Израиль также продал свои системы ПВО Barak и Spyder в Индию и Марокко, поэтому у Иерусалима есть возможность экспорта систем ПВО в Украину через третьих лиц

С другой стороны, отправка израильских средств ПВО в Украину может быть затруднена из-за их стоимости, а также нежелания, чтобы они попали в руки России, или спровоцировали Москву на ответные действия.

Израиль уже ранее противостоял Ирану, который продал России беспилотники и планирует продавать ракеты. Коалиция во главе с США сбивала иранские беспилотники, направлявшиеся в Израиль. В связи с этим Израиль мог бы помочь Украине остановить беспилотники или предоставить информацию о том, как лучше всего их остановить. Например, Иерусалим мог бы помочь обнаруживать дроны, предоставить информацию о траектории их полета и радиолокационных сигнатурах, а также мог бы использовать методы, которые помогают защититься от беспилотников.

Украина уже показала свою способность бить по российским силам за линией фронта, уничтожая места хранения беспилотников, что может быть для Киева методом снижения угрозы.

Также у Израиля есть опят в конфликтах похожих на тот, что Россия развязала в Украине, поэтому Иерусалим может помочь Киеву информационном фронте, на фронте санкций или в обнаружении и раннем предупреждении угрозы. Все это можно сделать, не отправляя дорогую, сложную, передовую военную технику.

Иранские дроны в России - что известно

В июле этого года Россия закупила у Ирана большую партию дронов. По разным оценкам количество может достигать до нескольких тысяч единиц техники. По данным украинской разведки, в целом Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников.

Россия отрицает, что ее армия использует иранские беспилотники для нападения на Украину. МИД Ирана отвергло обвинения и стоит на позиции, что "они ничего никому не продавали". Также иранская сторона сожалеет, что у них ухудшились дипломатические отношения с Украиной. В свою очередь МИД Украины заявил, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.

Совет Европейского союза утвердил введение санкций против Ирана из-за поставок дронов-камикадзе рашистам.

В середине октября появились сообщения, что РФ заказала у Ирана еще более 2 тысяч таких дронов. Также некоторые СМИ сообщают, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

20 октября украинская разведка сообщила, что на территорию Российской Федерации прибыли иранские советники и инструкторы по использованию беспилотных летательных аппаратов.

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