Глава ведомства отметил, что подарок ждет россиянина в Гааге.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что подготовил "подарок" для российского олигарха и владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина.

Видео с ним Рейнсалу опубликовал в Twitter. По его словам, это ответ на "окровавленную" кувалду, которую Пригожин отправил в Европарламент из-за новости о возможном признании его ПВК террористической организацией.

"Мы были свидетелями того, как российский наемник Пригожин послал свой окровавленный молот в Европарламент. Я хотел бы, чтобы он принял и наш маленький подарок, который ждет его в Гааге", – подчеркнул министр и открыл кейс с наручниками.

Видео дня

Кувалда и ПВК "Вагнера"

Пригожин неслучайно передал Европарламенту именно кувалду. Ее "вагнеровцы" используют для показательных казней. Так, недавно они казнили кувалдой зэка-"вагнеровца", который сдался в плен ВСУ и заявил, что хочет воевать на стороне Украины.

Сам Пригожин заявлял, что казненный "встретился с очень плохими, но справедливым людьми".

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