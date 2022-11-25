Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что подготовил "подарок" для российского олигарха и владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина.
Видео с ним Рейнсалу опубликовал в Twitter. По его словам, это ответ на "окровавленную" кувалду, которую Пригожин отправил в Европарламент из-за новости о возможном признании его ПВК террористической организацией.
"Мы были свидетелями того, как российский наемник Пригожин послал свой окровавленный молот в Европарламент. Я хотел бы, чтобы он принял и наш маленький подарок, который ждет его в Гааге", – подчеркнул министр и открыл кейс с наручниками.
Кувалда и ПВК "Вагнера"
Пригожин неслучайно передал Европарламенту именно кувалду. Ее "вагнеровцы" используют для показательных казней. Так, недавно они казнили кувалдой зэка-"вагнеровца", который сдался в плен ВСУ и заявил, что хочет воевать на стороне Украины.
Сам Пригожин заявлял, что казненный "встретился с очень плохими, но справедливым людьми".
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