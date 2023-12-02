Шесть срочников попали в больницу, из них один - в тяжелом состоянии.

На российской Камчатке в колонну срочников влетела машина. По предварительным данным, за рулем был военный РФ.

"Очень жуткое с Камчатки - автомобилист на скорости примерно 80 км/ч влетел в группу военнослужащих, которые переходили дорогу. Весь этот ужас и реакцию снял регистратор", - сообщает российский Telegram-канал Mash.

Как отмечается, авария произошла рано утром 2 декабря на 26 км трассы Петропавловск-Камчатский - Елизово. Там рядом расположена воинская часть.

По данным СМИ, в результате аварии шесть российских срочников госпитализировали, один - в тяжелом состоянии. Еще несколько из них получили медицинскую помощь на месте ДТП.

Новости о российских военных

Как ранее сообщал УНИАН, в Курской области срочник расстрелял двух российских военных. В той же области был случай, когда "мобик" расстрелял своего сослуживца.

Также недавно россияне устроили стрельбу на уничтоженном заводе "Азовсталь"во временно оккупированном Мариуполе.

В оккупационной армии участились этнические конфликты между тувинцами и россиянами. Они особенно обостряются, когда захватчики находятся в состоянии алкогольного опьянения.

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