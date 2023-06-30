Политолог отметил, что даже после бунта Пригожин спокойно встречается с ключевыми политиками режима.

Тот факт, что владелец частной военной компании Евгений Пригожин до сих пор жив и успевает встречаться с российскими олигархами, находясь на территории Беларуси, является самым весомым доказательством того, что власть российского президента Владимира Путина ослаблена. Такое мнение высказал политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Какое самое большое доказательство ослабления власти Путина? То, что Пригожин до сих пор жив и не только жив, он перемещается. Удивительные вещи, я же напомню, что против него было возбуждено уголовное дело, причем с какой помпой? Немедленно уголовное дело ФСБ, затем прокуратура немедленно подтвердила законность, а затем уголовное дело закрыли", – отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

При этом Пионтковский подчеркнул, что даже если Путин прикажет арестовать Пригожина, есть высокая вероятность, что этот приказ не выполнят.

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"Вы же видели, как он дрожит от бешенства, когда говорит о Пригожине, не называя его по имени — это высшая степень его врага. Навального он тоже не называет по имени, теперь и Пригожина. Но сделать с ним он ничего не может, это новая ситуация", — добавил он.

Политолог также отметил, что в воскресенье, 25 июня, частный самолет Евгения Пригожина летал из Беларуси в Санкт-Петербург. Там он встречался с российским медиамагнатом Юрием Ковальчуком.

"Отвечая на вопрос, а кто эти политические лидеры группы, которую я называю "партией почетной капитуляции", фронтменом которой является Пригожин, я указываю на Ковальчука. Вся пропаганда говорит о Пригожине как о предателе, и в то же время Пригожин жив и спокойно встречается с ведущими политиками режима", – подчеркнул Пионтковский.

Мятеж Пригожина: что надо знать

23 июня Пригожин сообщил, что российские кадровые войска якобы нанесли удар по позициям ЧВК. Он объявил, что идет "остановить" министра обороны РФ Шойгу.

В течение следующих нескольких часов ЧВК "Вагнер" зашли в Ростовскую область. Уже утром там раздавались выстрелы, а на дорогах области фиксировали колонну техники "вагнеровцев". Впоследствии Пригожиным фактически был установлен контроль над Ростовом.

24 июня "вагнеровцы" дошли до Московской области. Примечательно, что по дороге в Москву наемники Пригожина "приземлили" шесть вертолетов и самолет Ил-22 российских войск.

Однако в 200 километрах от российской столицы – Москвы – Пригожин неожиданно решил развернуть колонну с военной техникой после переговоров с Лукашенко, которые согласовал президент РФ Владимир Путин. Известно, что там стороны договорились, что Пригожин едет в Беларусь.

26 июня на бунт Евгения Пригожина впервые публично отреагировал президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что ни США, ни другие страны Запада к действиям главаря "вагнеровцев" не причастны.

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