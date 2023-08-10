Мозырский НПЗ - один из двух нефтеперерабатывающих заводов Беларуси.

В Беларуси произошел пожар на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе - одном из двух в стране. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

"Спасатели ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина на территории ОАО "Мозырский НПЗ" в г. Мозыре Гомельской области. Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 4 августа СБУ предупреждала, что Россия планирует устроить провокацию на Мозырском НПЗ, чтобы обвинить Украину и втянуть Беларусь в войну.

Тогда СБУ отмечала, что подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных ВС РФ и сотрудников российских спецслужб, которых отправили на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев". ДРГ должна была совершить провокацию на НПЗ, изображая из себя "украинских диверсантов". В содеянном РФ планирует обвинить Украину.

Правда, более года назад ГУР МОУ так же предупреждала о провокации на Мозырском НПЗ. Якобы диверсионные группы уже прибыли. Но ничего подобного тогда не произошло.

Ситуация вокруг Беларуси - последние новости

Накануне США ввели дополнительные санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Новые ограничения приурочили к третьей годовщине начала Беларуской революции, которая вспыхнула после фальсификации выборов и была жестоко подавлена беларускими силовиками.

На этом фоне Беларусь продолжает устраивать провокации против соседних стран, используя с этой целью нелегальных мигрантов из Азии и Африки. Кроме того, беларуские спецслужбы пытаются вербовать граждан Литвы, чтобы те шпионили для Лукашенко.

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