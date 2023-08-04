Сообщается, что в содеянном россияне планируют обвинить Украину, чтобы попытаться втянуть Минск в войну.

Служба безопасности Украины получила разведданные, которые свидетельствуют о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси - Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

Как сообщил пресс-центр СБУ, по имеющимся данным, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных ВС РФ и сотрудников российских спецслужб, которых отправили на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев".

Отмечается, что эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, изображая из себя "украинских диверсантов". В содеянном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну.

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"Информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из показаний военнослужащего ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении. Также киберспециалисты СБУ восстановили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленного рашиста", - говорится в сообщении.

Среди прочего, как проинформировали в спецслужбе, установлено, что ранее он участвовал в боевых действиях против Сил обороны на юге Украины, а недавно ему дали указание передислоцироваться в Беларусь как участник частной военной компании "Вагнер". Уже на этапе смены места службы российский военный получил информацию о "специальной миссии" на Мозырском НПЗ. В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию по операции.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - детали

После попытки восстания наемники ЧВК "Вагнер" вместе с ее руководством "переехали" в Беларусь, где был разбит их полевой лагерь.

Группа боевиков ЧВК "Вагнер" была переброшена в сторону так называемого Сувальского перешейка (коридора). Глава польского правительства Матеуш Моравецкий предполагал, что "вагнеровцев" могут использовать для провокаций на границе.

Польша и Литва на фоне этих угроз начали укреплять границу. На польской границе появились снайперы, литовская сторона готовит план прикрытия границы. Премьер Польши и президент Литвы встретились, чтобы договориться о общей безопасности и обсудили угрозу со стороны Беларуси.

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