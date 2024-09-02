Применение дальнобойных ракет украинского производства по российским военным целям будет только расти.

Ракетные ресурсы украинского производства будут все больше масштабироваться, что будет способствовать поражению военных целей на территории Российской Федерации.

Об этом военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире Radio NV. Он считает, что масштабирование производства и задействование украинского дрона-ракеты "Паляниця" может быть эффективным.

"Ресурсы у украинского войска чем дальше, тем растут больше. И это, на самом деле, очень важно. Потому что сетуя на наших западных партнеров, нам надо искать возможности внутренние, в том числе за счет производства нашими специалистами, которые изготавливают не только дрон-ракеты "Паляниця" или ракеты для комплекса "Сапсан", но и также ракеты типа "Нептун", – отметил Селезнев.

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По его словам, ранее генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев неоднократно заявлял, что чем дальше, тем больше тактические характеристики этого типа ракетного вооружения растут.

"И пусть не удивляет всех нас тот факт, что эти ракеты предназначены для уничтожения морских целей. Они так же эффективно работают по суше, разрушая вражеский военный потенциал на расстояниях, которые еще недавно были для нас невозможными. А это замечательная новость. Надеюсь, что только дальше мы будем масштабировать производство, и соответственно, боевое применение такого типа ракет в частности", – сказал Селезнев.

Ракета-дрон "Паляница"

Ракета-дрон "Паляница" намного быстрее и мощнее обычных дальнобойных дронов. Украина разрабатывает и другие ракеты – очень мощные и дальнобойные.

На День Независимости Украины, 24 августа, состоялось первое боевое применение новой украинской ракеты-дрона "Паляница". Как сообщил президент Владимир Зеленский, у Украины уже есть изделия, способные лететь на 1,5 тысячи километров.

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