По словам Свитана, предприятие производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК.

Атака украинских дронов на Алексинский химический комбинат в Тульской области РФ является очень важной со стратегической точки зрения. Такое мнение в комментарии 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он отметил, что это предприятие производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК. При этом в целом в направлении Москвы есть много важных для России военных объектов, а потому такие атаки беспилотников нужно масштабировать.

По словам Свитана, Алексинский химический комбинат расположен у реки Ока в Тульской области. Это более чем в 100 километрах от Москвы, то есть речь идет об общем направлении на столицу РФ.

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"В Москве, Подмосковье есть большое количество военных объектов, начиная от химпрома и заканчивая сборочными конвейерами ракетной авиационной техники", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что украинские спецслужбы, в частности СБУ и ССО, продолжают выполнять такие задачи. Сейчас они еще не масштабированы, поскольку, чтобы наносить серьезный ущерб беспилотниками, одновременно нужно запускать их более сотни:

"Так БпЛА продавят ПВО противника".

Атака украинских дронов на Алексинский химический комбинат

Как сообщал УНИАН, дроны СБУ и ССО поразили Алексинский химкомбинат. Ночью по предприятию прилетело не менее 13 беспилотников.

В 3 часа ночи жители Тульской области начали писать об атаке на химбомбинат, взрывах и движении пожарных машин, которые направлялись к месту возгорания.

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