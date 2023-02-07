По его словам, это делается "с широко открытыми глазами".

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что мир сознательно движется к более масштабной войне.

Такое заявление он сделал в ходе Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке, пишет CNN. Гутерриш отметил, что российское вторжение в Украину причиняет невыразимые страдания украинскому народу, а также имеет серьезные глобальные последствия.

"Перспективы мира продолжают уменьшаться. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития продолжает расти. Я боюсь, что мир не скатывается в более масштабную войну. Боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами", - добавил он.

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Война в Украине: прогнозы

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов называл победой Украины выход армии на границы 1991 года. По его мнению, РФ может продолжить обстреливать границы и запускать ракеты даже после этого.

Ранее военный эксперт Роман Свитан заявил, что Украина сможет деоккупировать Крым в 2023 году.

Американский генерал Бен Ходжес считает, что украинская армияк может освободить оккупированный Крым уже до конца августа.

В американском Институте изучения войны считают маловероятным, что война в Украине закончится в 2023 году.

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