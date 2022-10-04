Советник ОП назвал две возможные причины.

Последние заявления Илона Маска о войне в Украине вызваны предвыборной кампанией в Соединенных Штатах Америки.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгинывм.

Он прокомментировал вчерашние твиты миллиардера по поводу "мирного плана" для Украины.

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"Маск больше симпатизирует республиканцам, а у них есть достаточное количество людей, которые питают странные мысли такого рода. А во-вторых, на западе есть тренд против насилия и непричинения зла. Надо понимать, что чем выше люди, тем больше среди них "трах-тибе-дохов": астрологов, гуру и подобных. Люди, подобные Маску, склонны этим болеть", - отметил Арестович.

Скандальные твиты Илона Маска

Как сообщал УНИАН, вчера известный миллиардер Илон Маск опубликовал свой "план" договоренностей о прекращении войны в Украине и соответствующие опросы.

По его мнению, Украине следуют отказаться от Крыма, который якобы "по ошибке" передал ей Никита Хрущев, а также обеспечить водоснабжение полуострова.

Кроме того, основатель "SpaceX" предложил провести на оккупированных территориях "выборы" под контролем ООН. Также он считает, что стране нужно получить статус нейтрального государства.

На скандальный твит уже отреагировали президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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