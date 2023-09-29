Милли запомнился как решительный сторонник помощи Украине в войне против России.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ушел в отставку. Он занимал эту должность четыре года.

Как пишет Reuters, теперь Милли, чьи полномочия закончились в этом месяце, передаст командование генералу Военно-воздушных сил Чарльзу Брауну.

Браун станет лишь вторым в истории США и первым за последние два десятилетия темнокожим офицером, который возглавит Объединенный комитет начальников штабов – главный рабочий орган управления войсками Вооруженных сил США. На прошлой неделе Сенат США поддержал назначение Брауна 83 голосами против 11.

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Отставка Марка Милли - что сообщалось

В мае текущего года президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден официально объявил о замене главы Генерального штаба США. Уже тогда стало известно, что возглавить Объединенный комитет начальников штабов США может Чарльз Браун, которого называют протеже Байдена.

Марк Милли был назначен на эту должность в 2019 году тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Накануне истечения срока полномочий Милли Трамп обвинил высокопоставленного военного чиновника в тайных переговорах с Китаем за его спиной. Генерал ответил, что "примет соответствующие меры для обеспечения своей безопасности и безопасности своей семьи" из-за заявлений бывшего президента.

Милли возглавлял комитет на протяжении всей полномасштабной войны в Украине и запомнился как решительный сторонник нашей страны. Он выступал за отправку в Киев оружия на миллиарды долларов и критиковал Москву за развертывание "кампании террора" против мирного населения.

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