Позиция Саудовской Аравии в отношении войны России против Украины ранее была "неоднозначной".

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 16 июня, принимает наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Они проведут переговоры, посвященные войне в Украине и Ближнем Востоке.

Как пишет Politico со ссылкой на официального представителя Елисейского дворца, во время обеда тет-а-тет Макрон будет "давить" на бин Салмана, чтобы тот использовал свое влияние на Россию.

Мохаммед бин Салман прибыл в Париж с недельным визитом, во время которого он планирует принять участие в саммите нового глобального финансового пакта и посетить прием в столице Франции в следующий понедельник в поддержку кандидатуры Саудовской Аравии на проведение Всемирной выставки Expo 2030.

Politico отмечает, что позиция Саудовской Аравии в отношении войны России против Украины до этого была "неоднозначной". Ведь, с одной стороны, Эр-Рияд голосовал за резолюции ООН, осуждающие агрессию России, с другой - противостоял призывам США увеличить добычу нефти, чтобы уменьшить российские нефтяные доходы.

Впрочем, по словам представителя Елисейского дворца, Саудовская Аравия показала, что "продвинулась" по этому вопросу.

"Мы просим, чтобы [Саудовская Аравия] помогла нам ускорить украинскую победу, которая приведет к переговорам между Украиной и Россией... На основании разговоров мы знаем, что они разделяют это видение", - сказал чиновник из Елисейского дворца.

Переговоры между Макроном и бин Салманом также будут сосредоточены на восстановлении отношений между Саудовской Аравией и Ираном и на том, как они могут помочь урегулировать напряженность в Ливане.

Война в Украине - позиция других стран

Как сообщал УНИАН, по данным издания WSJ, Украина и ее западные союзники планируют провести саммит мировых лидеров без участия РФ, чтобы заручиться поддержкой плана Киева о прекращении войны.

Этот саммит уже поддержали европейские лидеры, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон. Эти лидеры также пытаются привлечь и другие государства, которые стали либо на сторону РФ, либо вообще не заняли какую-либо позицию. Европейские чиновники отметили, что обсуждают с Киевом мирный план так, чтобы он был приемлемым для других стран, в частности Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и Китая.

В середине мая этого года президент Украины Владимир Зеленский посетил Саудовскую Аравию, где выступил на саммите Лиги арабских государств. В Офисе президента отметили, что Киев стремится, чтобы Эр-Рияд оставался посредником, в частности - помогал в вопросе освобождения пленных.

После этого министр иностранных дел страны Фейсал бин Фархан заявил, что Саудовская Аравия официально занимает нейтральную позицию в российско-украинской войне. Это может быть положительным результатом, ведь в прошлом году отношения между Москвой и Эр-Риядом были на высоком уровне.

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