Аналитики объяснили, с какой целью Лукашенко сделал свое заявление относительно расстрела людей в "Крокус Сити Холле".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нападавшие на московский "Крокус Сити Холл" бежали в Беларусь, а не в Украину, тем самым опровергая заявление Кремля о причастности Украины.

На это обратили внимание аналитики Института по изучению войны (ISW). Они предположили, что Лукашенко сделал это, чтобы избежать вопросов о том, почему нападавшие направлялись прежде всего в Беларусь. В Институте добавили, что у Лукашенко "очень мало очевидных стимулов врать о фактах нападения".

"Предположение о том, что нападавшие направлялись в Беларусь, чтобы укрыться там, может иметь разрушительные политические последствия для Лукашенко и его режима, поскольку поднимет вопрос о том, почему они думали, что в Беларуси им будет безопасно и кто мог бы им там помочь", - поделились мнением аналитики.

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Поэтому, чтобы избежать споров о гипотетических связях нападавших с Беларусью, Лукашенко заявил, что беларусские силы сыграли важную роль в аресте террористов. Но при этом заявление Лукашенко подрывает нарратив Кремля. Также это заявление уменьшает его уязвимость перед попытками Кремля использовать непубличную информацию о планах побега нападавших для давления на него в будущем.

В свою очередь Путин и другие российские чиновники пытаются поддерживать последовательную риторическую линию относительно нападения на концертный зал. А это говорит о том, что российская диктатура еще не до конца поняла, как согласовать свою пропаганду с реальностью, которая свидетельствует о провале разведки и правоохранительных органов РФ.

Теракт в Москве

Вечером 22 марта произошел теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл". 23 марта Путин заявил, что четырех террористов задержали при попытке бежать в Украину. Он заявил, что надо ответить на вопрос, "почему террористы после совершенного пытались сбежать именно в Украину".

Издание Bloomberg ранее писало, что окружение Путина не верит в причастность Украины к теракту в "Крокусе".

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