Кремль решил, что информационная ценность обвинения Украины в атаке на концертный зал стоит любых рисков для внутренней безопасности.

Атака на московский концертный зал "Крокус Сити Холл" является значительным провалом российской разведки и правоохранительных органов.

Как говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW), имеющиеся доказательства не говорят ни о какой сложной теории заговора против РФ. Но то, что Кремль и ультранационалисты обвиняют в атаке, которую совершило "Исламское государство", Украину, может дорого стоить внутренней безопасности РФ и жизни гражданского населения.

Аналитики ISW считают, что Кремль и его ультранационалистические пропагандисты игнорируют явную угрозу, которую представляют операции исламистов на территории России для внутренней безопасности и ее населения, чтобы вместо этого отдать приоритет пропаганде и распространению ложных обвинений Украины в причастности.

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Кремль решил, что информационная ценность обвинения Украины в атаке "Крокус Сити Холла" стоит любых рисков для внутренней безопасности и жертв среди гражданского населения, которые РФ может понести из-за неспособности адекватно противостоять радикальной угрозе исламистов внутри государства.

Теракт в Москве

22 марта вооруженные мужчины ворвались в подмосковный концертный зал, открыв огонь по людям. Далее они подожгли помещение. Это привело к более 130 жертвам.

Сразу после нападения Путин заявил, что в нем виновата Украина и ее спецслужбы. На что украинская сторона ответила, что не имеет никакой связи с этим терактом. Позже ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение.

Эксперты отметили, что последствия теракта подорвали нарративы Путина о том, что он гарантирует безопасность россиянам.

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