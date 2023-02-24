Чарльз III выразил надежду, что солидарность всего мира принесет не только практическую помощь, но и силу от осознания единства.

Король Великобритании Чарльз III сделал заявление по поводу годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщается на странице посольства Британии в Украине в социальной сети Facebook. "Прошел год, как народ Украины невероятно пострадал от неспровоцированного полномасштабного нападения на него", - говорится в послании короля.

Он отметил, что украинский народ продемонстрировал действительно удивительное мужество и стойкость перед этой трагедией. "Мир с ужасом наблюдал за всеми ненужными страданиями, причиненными украинцам, многих из которых я имел большое удовольствие встретить здесь, в Соединенном Королевстве, и на самом деле во всем мире, от Румынии до Канады", - заявил Чарльз III.

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Король вспомнил, как ранее в этом месяце встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Букингемском дворце, чтобы выразить личную поддержку народу Украины.

Также он отметил, что Соединенное Королевство вместе со своими союзниками делает все возможное, чтобы помочь Украине в это трудное время. "Поэтому я могу лишь надеяться, что поток солидарности со всего мира принесет не только практическую помощь, но и силу от осознания нашего единства", - заявил король.

Годовщина вторжения: заявления

Утром президент Украины Владимир Зеленский эмоционально обратился к украинцам_ вспоминая начало полномасштабного вторжения России.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россия не может сломить волю украинцев, поэтому не одержит победу в этой войне.

НАТО обнародовала заявление, в котором пообещала поддерживать Украину столько, сколько это нужно.

23 февраля 2023 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию о всеобъемлющем, справедливом и длительном мире в Украине в соответствии с Уставом ООН.

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