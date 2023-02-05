Вопрос поставки Украине боевых самолетов пока не стоит на повестке дня, но это не исключено в будущем. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью El Pais.
"Посмотрим, что будет в будущем. Пока что этот вопрос не стоит на повестке дня", – прокомментировал он возможную поставку самолетов.
По мнению Борреля, Европа должна предоставлять Украине всю возможную помощь в той мере, пока это не ведет к прямому участию стран Евросоюза в войне.
"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска – но это уж точно не стоит в повестке дня и никогда не стояло", – подчеркнул дипломат.
Поставки самолетов в Украину
С первых дней российского вторжения Украина просила у стран Запада боевую авиацию, однако поставлялись только запчасти к уже имеющимся машинам. Но недавно стало известно, что Польша передала Украине несколько советских МиГов под видом запчастей.
После того, как в январе 2023 года с мертвой точки сдвинулся вопрос поставки западных танков, Украина вновь усилила призывы о передаче еще и боевых самолетов.
И если в США, Польше и Франции не исключают такую поставку, хотя и не обещают тоже, то в Германии и Великобритании поставлять самолеты не хотят категорически.