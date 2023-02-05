Пока в ЕС нет желающих отправить Украине боевые самолеты, но такая возможность не исключена в будущем.

Вопрос поставки Украине боевых самолетов пока не стоит на повестке дня, но это не исключено в будущем. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью El Pais.

"Посмотрим, что будет в будущем. Пока что этот вопрос не стоит на повестке дня", – прокомментировал он возможную поставку самолетов.

По мнению Борреля, Европа должна предоставлять Украине всю возможную помощь в той мере, пока это не ведет к прямому участию стран Евросоюза в войне.

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"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска – но это уж точно не стоит в повестке дня и никогда не стояло", – подчеркнул дипломат.

Поставки самолетов в Украину

С первых дней российского вторжения Украина просила у стран Запада боевую авиацию, однако поставлялись только запчасти к уже имеющимся машинам. Но недавно стало известно, что Польша передала Украине несколько советских МиГов под видом запчастей.

После того, как в январе 2023 года с мертвой точки сдвинулся вопрос поставки западных танков, Украина вновь усилила призывы о передаче еще и боевых самолетов.

И если в США, Польше и Франции не исключают такую поставку, хотя и не обещают тоже, то в Германии и Великобритании поставлять самолеты не хотят категорически.

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