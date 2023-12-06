Руководитель ОП Андрей Ермак выразил надежду, что крайне важные для защиты Украины инициативы будут приняты.

Украинская делегация с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука провела знаковую встречу со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном в Вашингтоне. Об этом Ермак сообщил в сети X (Twitter).

"Знаковая встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Заверил, что Украина продолжит идти по пути реформ. Поблагодарил за поддержку Конгресса - она жизненно необходима для Украины, и мы высоко ценим ее", - подчеркнул Ермак.

"Выразил надежду, что крайне важные для защиты нашего государства инициативы будут приняты. Мы продолжаем борьбу за свободу и ценности, которые нас объединяют", - подчеркнул Ермак.

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Проблемы с принятием военной помощи США

4 декабря директор офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг направила в Конгресс срочное письмо, в котором сообщила о необходимости немедленно принять решение о дальнейшем финансировании военной помощи Украине. По ее словам, ранее выделенное финансирование закончится уже в этом месяце.

В ответ, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, от которого полностью зависит, какие законопроекты будут вынесены на рассмотрение американских конгрессменов, выставил прямой ультиматум Белому дому относительно принятия пакета военной помощи Украине. В частности, Джонсон подчеркнул, что дополнительное финансирование Украины зависит от воплощения трансформационных изменений в законы о безопасности границ.

Это беспокоит украинское руководство, в частности, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что без помощи Соединенных Штатов Америки Украина может проиграть войну. Министр финансов США Джанет Йеллен также отмечала, что США будут ответственны за поражение Украины, если не окажут ей помощи.

Ранее в октябре президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с предложением согласовать дополнительное финансирование с целью оказания поддержки союзникам и партнерам. В частности, для Украины на военное оборудование и экономической помощи предусмотрено утвердить 61,4 миллиарда долларов.

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