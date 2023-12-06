По данным Минюста, четверо оккупантов похитили американского гражданина из дома в селе Миловое Херсонской области, избивали и пытали его в течение 10 дней в апреле 2022 года.

В США впервые возбудили уголовное дело о военных преступлениях российской армии в Украине. Двух офицеров и их подчиненных обвиняют в том, что они похитили и пытали американца в Херсонской области.

Уголовное дело Минюст США возбудил в отношении четырех российских военнослужащих. По версии следствия, офицеры Сурен Мкртчян и Дмитрий Будник, а также их подчиненные Валерий и Назар похитили гражданина США в селе Миловое Херсонской области в апреле 2022 года.

Российские военные, говорится в заявлении Минюста США, незаконно удерживали мужчину десять дней. За это время его несколько раз избили. Кроме того, американца раздевали и фотографировали обнаженным. Однажды российские военные имитировали казнь: один из солдат приставил к виску пленного оружие, дал ему возможность "произнести последние слова", а после выстрелил в сторону.

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Как отмечают "Важные истории", Сурен Мкртчян занимал должность заместителя начальника штаба полка в 1-м армейском корпусе так называемой "ДНР". Он внесен в украинскую базу "Миротворец". Украинский Центр журналистских расследований писал, что Мкртчян был причастен к похищениям и изнасилованиям мирных жителей во время российской оккупации левого берега Днепра.

Военные преступления российских оккупантов

Служба безопасности Украины установила еще одно военное подразделение РФ и идентифицировала его военнослужащих, причастных к зверствам российских оккупантов в отношении к пленным и гражданскому населению. Как сообщил пресс-центр СБУ, новые военные преступления российской армии СБУ разоблачила благодаря перехваченным разговорам оккупантов, находящихся на временно оккупированной территории Донетчины.

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