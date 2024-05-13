В Минобороны Британии заявили, что России нужен министр, который остановит войну.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Андрей Белоусов, которого назначили вместо главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, является очередной марионеткой Владимира Путина.

"России нужен министр обороны, который бы исправил это катастрофическое наследие и положил конец вторжению, но все, что они получат, - это еще одну марионетку Путина", - написал Шаппс на своей странице в соцсети Х.

По его словам, Шойгу стал свидетелем потери более чем 355 000 российских солдат на войне против Украины и массовых страданий мирного населения из-за незаконной агрессии РФ.

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Отставка Шойгу

12 мая Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу.

Аналитики ISW отметили в отчете, что Путин меняет кадры в Минобороны РФ, чтобы усилить подготовку к затяжной войне с Украиной и, возможно, подготовиться к будущей конфронтации с НАТО.

Как считают эксперты, эти перестановки на высоком уровне после президентских выборов свидетельствуют о том, что Путин делает значительные шаги в направлении мобилизации экономики и оборонно-промышленной базы РФ.

Как пишет The Times, цель Путина - повысить эффективность производства вооружений и оптимально удовлетворить военные потребности. Кроме того, это назначение "вероятно является отражением личного доверия Путина к Белоусову и потребности в лучшем внутреннем менеджере бюрократического аппарата Минобороны".

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