Петер Сийярто указал на важность атомной энергетики в условиях "глобального энергетического кризиса".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправился в Сочи Дипломат примет участие в форуме "Атомэкспо".

"Ночь еще далеко не закончилась, но нам надо идти. Утром у меня встреча в Сочи. "Атомэкспо" - одна из важнейших встреч атомной отрасли", - написал Сийярто в Facebook.

При этом он указал, что в условиях энергетического кризиса крайне важно иметь возможность производить необходимый объем энергии.

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"Атомная электростанция "Пакш" играет ключевую роль в нашей энергетической безопасности", - подчеркнул глава венгерского МИД.

Форум "Атомэкспо" - что известно

В Сочи 21 и 22 ноября пройдет XII международная конференция "Атомэкспо". Форум организован российской государственной корпорацией "Росатом". По данным организаторов, в конференции примут участия более 4100 участников из 74 стран.

"Атомэкспо" проводят с 2009 года. Главня цель проведения форума - обсуждене состояние атомной сферы и перспективы ее развития.

Позиция Венгрии по войне в Украине - что известно

Правительство Венгрии публично поддерживает Кремль и выступает против санкций в отношении РФ, а также блокирует помощь Европейского союза для Киева.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно высказывался против Украины. Так, 17 ноября венгерский дипломат обвинил лидеров ЕС в антироссийской политике и призвал их уйти в отставку.

Риторика Будапешта в отношении ЕС и США становится все агрессивнее, что негативно сказывается на жителях страны и блокирует субсидии от Брюсселя. В связи с этим в Венгрии провели опрос, который показал недовольство действиями премьер-министра Виктора Орбана.

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