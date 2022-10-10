Дипломаты рассчитывают, что Генассамблея проголосует за проект резолюции 11 или 12 октября.

В понедельник, 10 октября, Генассамблея ООН в рамках специальной сессии начнет рассмотрение проекта резолюции, осуждающей попытку России аннексировать четыре украинских региона.

Об этом сообщает Reuters.

Дипломаты рассчитывают, что Генассамблея проголосует за проект резолюции 11 или 12 октября.

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FRANCE 24 пишет, что на этом рассмотрении каждый из 193 членов ООН имеет по одному голосу и никто не может наложить вето. Решение провести заседание в таком формате было принято после того, как Россия 30 сентября заблокировала подобную резолюцию.

"Это чрезвычайно важно", - подчеркнул посол ЕС в ООН Улоф Скуг, который подготовил текст в сотрудничестве с Украиной и другими странами.

Шведский дипломат пояснил, что неспособность Генеральной Ассамблеи действовать даст "карт-бланш другим странам действовать так же или признать то, что сделала Россия".

Попытка аннексии и реакция ООН

23-27 сентября РФ провела на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей так называемые референдумы о присоединении этих территорий к РФ. Они проходили в атмосфере запугивания населения и принуждения, а их результаты были сфальсифицированы.

Далее российский диктатор Владимир Путин объявил о присоединении этих областей в РФ и создание новых субъектов Федерации. Президент РФ подписал соответствующие договоры с главарями "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, гауляйтерами Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

В ООН заявили, что любое решение РФ об аннексии оккупированным украинским территориям будет противозаконным.

США и Албания инициировали резолюцию, осуждающую попытку аннексии. За нее проголосовали 10 членов Совбеза. Четыре страны воздержались от голосования: Китай, Индия, Бразилия и Габон. Против проголосовала только Россия и воспользовалась своим правом наложить вето.

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