62% финнов считают, что рядовые россияне виновны в войне против Украины, поскольку не выступают против нее.

После российского вторжения в Украину мнение жителей Финляндии о рядовых россиянах резко ухудшилось.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Финским форумом бизнеса и политики (EVA), до нападения России на Украину финны довольно одобрительно относились к россиянам и выражали недовольство только руководством РФ.

Однако сейчас только 33% граждан Финляндии считают россиян "приятными людьми", что 25% меньше, чем в начале полномасштабного вторжения.

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62% финнов считают, что рядовые россияне также виновны в войне против Украины, поскольку не выступают против нее. 22% финнов считают, что от рядовых россиян не следует ожидать сопротивления агрессии.

Опрос затрагивал и отношение граждан Финляндии к России в целом.

93% опрошенных считают РФ нестабильным и непредсказуемым государством.

89% опрошенных заявляют, что Россия стремится к экспансии (89%). 85% заявляют о том, что Россия несет военную угрозу.

Почти половина (48%) финнов также считает, что РФ находится на грани гражданской войны.

Опрос был проведен Финским форумом бизнеса и политики (EVA) в период с 15 по 27 сентября 2023 года, результаты основываются на ответах 2045 человек старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2-3 процентных пункта.

Отношения Финляндии с Россией

В сентябре 2022 года Финляндия закрыла границу для российских туристов. После закрытия финской границы россияне с шенгенскими туристическими визами могли попасть в Европу по суше только через границу Мурманской области и Норвегии.

15 ноября 2023 года Финляндия заявила о том, что планирует закрыть КПП на границе с Россией из-за угрозы нацбезопасности. Сообщлось, что это связано с участившимися случаями нелегальной миграции, и власти Финляндии считают, что это может быть спланированной кампанией со стороны России.

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла пограничные пункты на юго-востоке страны – на границе с Россией. Власти объяснили такое решение большим количеством беженцев, ищущих убежища.

Незадолго перед этим Финляндия решила закрыть въезд на свою территорию для людей, прибывающих из России на велосипедах. Решение было принято из-за того, что этот вид транспорта в последнее время все чаще выбирают нелегальные мигранты.

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