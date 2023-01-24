Глава МИД Финляндии выразил надежду, что Турция изменит свою позицию после президентских выборов 14 мая этого года.

Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, потому что Турция продолжает конфликтовать со Стокгольмом.

Как сообщает Bloomberg, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил, что в Хельсинки придется задуматься о завершении процесса вступления отдельно, поскольку ратификация вступления Швеции тормозится Анкарой.

"Лучший вариант с точки зрения безопасности - это вступление и Швеции, и Финляндии в Альянс. Однако занимать позицию по этому вопросу (вступление Финляндии отдельно от Швеции - УНИАН) еще рано", - сказал Хаависто.

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Хаависто признал, что антитурецкие акции протеста в Швеции помешают сторонам прийти к согласию.

"Эти протестующие играют с безопасностью Финляндии и Швеции", - добавил Хаависто.

Глава МИД Финляндии выразил надежду, что Турция изменит свою позицию после президентских выборов 14 мая этого года. В тот же день в Турции состоятся парламентские выборы.

Анкара блокирует желание Стокгольма вступить в НАТО

В мае 2022 года на фоне российской агрессии Швеция вместе с Финляндией подали официальную заявку на вступление в НАТО.

Уже 28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление обеих стран в Альянс. Только Турция и Венгрия тормозят этот процесс. У Будапешта особых требований нет, а вот Анкара давит на Швецию с требованием "выдать террористов".

23 января Эрдоган раскритиковал митинги шведских активистов, которые сожгли Коран у посольства Турции в Стокгольме.

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