Это мнение озвучил американский сенатор Линдси Грэм.

Нидерланды считают, что привлечение иностранных пилотов к работе с истребителями F-16 может помочь Украине.

Об этом во время визита в Запорожье сообщил премьер-минстр страны Дик Схоф. Он напомнил недавние слова сенатора Соединенных Штатов Америки Линдси Грэма о том, что американским властям стоит предложить отставным пилотам F-16 помочь Украине.

"Я думаю, что это была бы интересная идея. Это действительно ускорило бы процессы вывода F-16 в операционное пространство. И об этом надо говорить со всеми членами коалиции", - добавил Схоф. Видео дня

F-16 в Украине

Еще в начале августа президент Владимир Зеленский сообщил, что первые западные истребители от партнеров уже прибыли в страну.

Известно, что Воздушные силы использовали их во время российского массированного обстрела Украины 26 августа, когда в небе фиксировали 127 ракет и 109 беспилотников.

Уже через несколько дней западные журналисты написали, что во время этого обстрела войско потеряло первый западный истребитель F-16. В Генеральном штабе Вооруженных сил сообщили, что в момент атаки с ним была потеряна связь. В результате катастрофы погиб пилот.

Напомним, что 26 августа погиб украинский летчик Алексей Месь. Во время последнего боя он ликвидировал три российские крылатые ракеты и один ударный дрон.

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