Депутаты собираются призвать немедленно ввести четвертый пакет персональных санкций по Беларуси.

В Европарламенте заявили, что необходимо изучить «роль России» в ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

В проекте резолюции говорится, что любой гражданин России, замешанный в этой операции, должен попасть под санкции.

Также депутаты намерены призвать немедленно ввести четвертый пакет персональных санкций по Беларуси, начать готовить следующий пакет, а также принять экономические санкции, которые затронут нефть и нефтепродукты, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность.

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Посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Однако в итоге власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси. Происшествие вызвало реакцию мирового сообщества, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей.

Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. С 29 мая Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси.

Сам же Лукашенко заявил, что санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского Союза, но Запад, по его словам, пытается ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Людмила Жерновская