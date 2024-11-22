Он отметил, что в связи с этим западные партнеры Украины должны объединиться под девизом "теперь больше, чем когда-либо!".

Обращение Путина, в котором он пригрозил, что РФ может атаковать "военные объекты тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов", является признаком отчаяния.

Такое мнение выразил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Напомним, Путин выступил с заявлением, что по городу Днепр ударили не межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж", а новейшей ракетой средней дальности "Орешник". Диктатор рассказал, что она развивает скорость до 3 км/сек, поэтому ее невозможно перехватить. Путин назвал это "испытанием в боевых условиях".

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"То, что выглядит как демонстрация силы злодея в Кремле, на самом деле является признаком отчаяния. Потому что у армии Путина сотни систем вооружения, которые могут атаковать украинский мегаполис Днепр. Вместо этого российский правитель запустил многомиллионную тестовую ракету из Астраханской области, расположенной в 1000 км", - рассуждает аналитик.

Он выразил мнение, что истинная цель Путина ясна - "посеять страх и ужас среди западных партнеров, чтобы они прекратили военную помощь" Украине.

"Страна отчаянно и успешно сопротивляется уже 32 месяца, поэтому этот циничный расчет не должен сработать. Вместо этого девиз после путинской пропагандистской ракеты должен быть таким: "теперь больше, чем когда-либо!"", - констатировал аналитик.

"Орешник": что известно

Воздушные силы Украины сообщили, что РФ ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Украинская сторона официально не сообщала о типе ракеты.

Впоследствии российский диктатор Путин сообщил, что удар нанесли новейшей российской ракетой "Орешник". По данным военно-аналитического издания "Defense Express", ранее в открытом доступе это название не фигурировало. Поэтому эксперты считают, что речь идет о ракете РС-26 "Рубеж", которой россияне просто придумали дополнительное название.

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